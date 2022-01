Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220124.2 Kleve: Täter nach Automatenaufbruch gefasst

Kleve (ots)

Am Samstag in den frühen Morgenstunden konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden, nachdem sie einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße aufgebrochen hatten. Bei dem Trio handelt es sich um Georgier im Alter von 28 bis 31 Jahren, welche von Hamburg aus agierten. Hier gerieten sie bereits in das Visier von Polizeibeamten. In Kleve erfolgte nun die Festnahme und die Sicherstellung des Fahrzeuges. Ob weitere Taten dieser Gruppe zugeordnet werden können, ist Teil der Ermittlungen.

