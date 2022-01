Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220121.3 Horst: Diebstahl im Supermarkt

Horst (ots)

Wieder einmal hat ein Dieb am Donnerstag die Kundin eines Supermarktes gänzlich unbemerkt bestohlen. Er erbeutete 150 Euro Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Im Zeitraum von 16.45 Uhr bis 17.00 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Aldi in Horst im Horster Viereck auf. Während des Shoppens verwahrte sie ihr Portemonnaie in ihrer verschlossenen Jackentasche. Kurz bevor sie die Kasse erreichte, bemerkte die Dame, dass die Geldbörse weg war. Eine verdächtige Person war der 60-Jährigen während ihres Aufenthalts in dem Laden nicht aufgefallen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Horst unter der Telefonnummer 04126 / 6299930 entgegen.

Merle Neufeld

