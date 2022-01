Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220120.3 Pinneberg: Taucheinsatz in der Pinnau - Folgemeldung zu 211227.4

Pinneberg (ots)

Nachdem ein 33-Jähriger in der Nacht zum 26. Dezember 2021 während einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Bar im Rübekamp in Pinneberg schwere Stichverletzungen erlitten hat, laufen die Ermittlungen der Itzehoer Kripo weiterhin auf Hochtouren.

Am Mittwoch fand im Zuge der Ermittlungen die Suche nach Beweismitteln in der Pinnau in Pinneberg, Elmshorner Straße, statt. Der vormittags beginnende Einsatz der Taucher der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung in Eutin dauerte mehrere Stunden an. Im Ergebnis bargen die Spezialkräfte aus dem Gewässer einige Gegenstände, deren Auswertung noch andauert.

Im Nachhinein bitten die Ermittler erneut, dass sich Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, unter der Telefonnummer 04821 / 6020 bei der Itzehoer Polizei melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell