Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220120.4 Heide: Belästigung und Raub einer Handtasche

Heide (ots)

In den frühen Morgenstunden musste die Polizei fast zeitgleich zu zwei Tatorten ausrücken. Eine 64jährige Heiderin wurde auf ihrem Weg zur Arbeit Opfer einer Raubtat und verletzte sich hierbei leicht an Gesicht und Hand. Auf dem Weg von der Straße Am Kleinbahnhof ging diese Richtung Waldschlösschenstraße. Als sie hinter sich einen Mann bemerkte, zog sie ihre Handtasche an ihren Körper. Als der Mann auf ihrer Höhe lief, wechselten sie noch einen Morgengruß. Dann packte der Mann schnell und kräftig nach der Handtasche und riss sie der Dame vom Arm. Diese stürzte und zog sich hierbei Schürfwunden an Gesicht und Hand zu. Der Täter konnte in Richtung Bürgermeister-Vehrs-Straße fliehen. In der Tasche befanden sich neben einer niedrigen, zweistelligen Bargeldsumme noch persönliche Ausweispapiere.

Im gleichen Zeitraum meldete sich eine 61jähriger Heiderin, die auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle beim Jugendzentrum in der Bahnhofstraße von einem Mann bedrängt und belästigt wurde. Ihr gelang es rechtzeitig, in das Gebäude des Jugendzentrums zu gelangen und die Tür vor dem Täter zuzudrücken und ihn auszuschließen.

Beide Geschädigte beschreiben den Täter wie folgt: Circa 30 Jahre, dunkle Bekleidung, weiße Turnschuhe, dunkle, lockige Haare, schlank, circa 1,70 m groß, wirkte alkoholisiert, blaue OP-Maske. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0481-940 entgegen.

