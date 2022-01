Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220120.2 Glückstadt: Autofahrer kontrolliert, Drogentest positiv

Glückstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geriet ein 25jähriger Autofahrer ins Visier der Nachtstreife, als er eine Einbahnstraße in verkehrte Richtung befuhr. In der Itzehoer Straße wurde der Fahrer gestoppt und kontrolliert. Da dieser stark verlangsamte Bewegungsabläufe aufwies und auch die Pupillenreaktion nicht ausreichend funktionierte, wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf THC. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter Einfluss berauschender Mittel.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell