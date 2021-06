Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Sachbeschädigung an Pkw

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 12.06.2021, gegen 04:00 Uhr, wurde eine Anwohnerin der Jakob-Binder-Straße in Ludwigshafen am Rhein durch einen lauten Knall wach. Bisher unbekannte Täter hatten die Frontscheibe ihres BMW, welcher in der Jakob-Binder-Straße in Höhe der Nummer 7 geparkt war, beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 400 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder unter der E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell