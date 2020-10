Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1398) Bei Vollzug von Haftbefehl 900 Gramm Marihuana aufgefunden

Nürnberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (30.09.2020) stellten Polizeibeamte der PI Nürnberg-Mitte rund 900 Gramm frisch geerntete Marihuana-Blätter sowie eine kleine Aufzuchtanlage in einer Wohnung im Stadtteil St. Sebald sicher. Ein 33-Jähriger wurde verhaftet.

Gegen 06:45 Uhr rückten Polizeibeamte der PI Nürnberg-Mitte in einer Wohnung am Tiergärtner Tor an, um einen Haftbefehl zu vollziehen. Als der Gesuchte seine Wohnungstüre öffnete, drang den Polizeibeamten sofort starker Marihuana-Geruch entgegen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten rund 900 Gramm frisch geerntete Marihuana-Blätter sowie eine kleine Aufzuchtanlage auf. Das Rauschgift und die Anbauutensilien wurden sichergestellt. Der 33-Jährige wurde wegen des gegen ihn bestehenden Haftbefehls verhaftet und dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Nürnberg vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl zwischenzeitlich außer Vollzug.

Den 33-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln.

Ann-Kathrin Lehnert

