Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220120.1 Itzehoe: Raub auf Tankstelle, Täter kann unerkannt fliehen

Itzehoe (ots)

Am Mittwochabend betrat ein circa 25jähriger unbekannter Täter die Tankstelle am Sandberg und forderte Geld vom 21jährigen Angestellten im Kassenbereich. Da unklar blieb, ob der Täter seine Hand in der Jacke an einer Waffe hatte, übergab der Angestellte eine noch unbekannte Anzahl Geldscheine aus der Kasse. Nach der Übergabe verließ der Täter das Tankstellengelände zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Beschreibung nach handelt es sich um einen Mann westeuropäischen Phänotyps, 1,70 bis 1,80m groß, bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, dunkelblauer Kapuzenpullover, Brille, schwarze Schuhe mit weiß abgesetzter Sohle. Er trug einen dunklen Mundschutz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

