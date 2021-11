Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Aitern: Technischer Defekt verursacht Schmorbrand in Einfamilienhaus

Aufgrund eines technischen Defektes entwickelte sich am Samstag, 20.11.2021 gegen 20.40 Uhr im Kellerraum eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Schadenrain" ein Schmorbrand. Betroffen war ein Lichtschalter, weiter entwickelte sich der Schmorbrand zum Glück nicht. Die Feuerwehren Aitern und Utzenfeld waren mit 45 Mann und drei Fahrzeugen vor Ort. Das Gebäude musste lediglich gelüftet werden, der Strom im betroffenen Gebäudeteil wurde abgestellt. Verletzt wurde niemand. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden. Ebenfalls mit vor Ort war neben der Polizei auch ein Rettungsteam vom DRK.

