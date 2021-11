Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Gemeldeter Hochhausbrand löst größeren Einsatz aus

Freiburg (ots)

Rauch in einem Hochhaus in der Schlattholzstraße wurde am Samstag, 20.11.2021 gegen 20.10 Uhr über Notruf gemeldet, woraufhin die Feuerwehren Schopfheim, Wiechs, Langenau, Zell und Maulburg mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 45 Mann ausrückten. Vor Ort wurde das Gebäude auf freiwilliger Basis evakuiert und mittels einer Drehleiter sowie einzelnen Trupps im Inneren umfassend nach dem Brandherd abgesucht. Rauchgeruch konnte wahrgenommen werden, doch wurde kein Feuer gefunden. Im Keller des Mehrfamilienhauses konnte jedoch ein erhöhter CO-Wert gemessen werden, woraufhin der Keller von der Feuerwehr belüftet wurde. Bei einer erneuten Messung war der Wert wieder im Normalbereich und so mussten keine weiteren Maßnahmen getroffen werden. Wie es zu dem Rauchgeruch kam ist unklar. Neben der Polizei waren auch das DRK mit vier Fahrzeugen und neun Mann sowie das THW Schopfheim mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann vor Ort.

md/tb

