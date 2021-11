Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit einem spitzen Gegenstand wurde ein Opel an der Fahrertüre und auf der Motorhaube zerkratzt. Im gesamten sind es drei Beschädigungen, welche an drei verschiedenen Tagen von Unbekannten verursacht wurden. Das Fahrzeug war auf einem Privatparkplatz in der Eisenbahnstraße geparkt. Die Tatzeiträume liegen zwischen Montag, 01.11.2021 und Sonntag, 21.11.2021. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Eisenbahnstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

