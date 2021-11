Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Fahren unter Drogeneinwirkung

Freiburg (ots)

Breisach - Unter dem Einfluss von Drogen stand ein 24-jähriger Autofahrer, der am Sonntag, 21. November 2021, gegen 23:45 Uhr, in Breisach-Hochstetten im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft wurde. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnte eine nicht unerhebliche Menge Marihuana aufgefunden werden. Bei dem slowakischen Staatsbürger wurden eine Blutentnahme durchgeführt und eine Sicherheitsleistung erhoben. Bereits um 21:15 Uhr wurde ein 27-jähriger Pkw-Fahrer am Grenzübergang in Breisach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da Hinweise auf eine vorliegende Drogenbeeinflussung festgestellt wurden, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, der positiv reagierte. Aufgrund dessen wurde im Anschluss eine Blutentnahme veranlasst. Den Männern wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt; beide gelangen zur Anzeige.

