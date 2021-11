Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.11.2021, hat eine zivile Polizeistreife vier erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung auf der A 98, der B 34 und der B 500 geahndet. Das mit Messtechnik ausgestattete Einsatzfahrzeug war bis in die Abendstunden des Freitages auf besonders unfallträchtigen Strecken im Landkreis im Einsatz. Auf der A 98 zwischen Laufenburg und Bad Säckingen überschritt ein 32-jähriger Autofahrer die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um sage und schreibe bis zu 129 km/h. Eine genaue Auswertung muss noch erfolgen. Weitere Geschwindigkeitsüberschreitung um mindestens 60 km/h wurden ebenso auf der A 98, auf der B 34 bei Albbruck und auf der B 500 vor Waldshut dokumentiert. Auf alle vier ertappten Fahrer kommt ein Fahrverbot zu. Ein weiterer Autofahrer hatte auf der B 500 in Weilheim-Waldhaus im Überholverbot überholt.

