Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Auseinandersetzung in und vor einer Gaststätte

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 21.11.2021, gegen 02:30 Uhr, kam es in und vor einer Gaststätte in Küssaberg-Kadelburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Ein 57 Jahre alter Mann musste ins Krankenhaus zur ambulanten Versorgung, ein 64-jähriger wurde ebenfalls verletzt. Ihre Kontrahenten, eine Gruppe junger Männer, hatte sich zu Fuß entfernt. Eine Polizeistreife konnte eine siebenköpfige Gruppe später kontrollieren. Ob diese etwas mit dem Vorfall zu tun haben, bedarf weiterer Ermittlungen.

