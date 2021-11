Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Alkoholisierter Fahrer fährt gegen Baum und geparktes Auto

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer ist am Samstagabend, 20.11.2021, in Eggingen gegen einen Baum und ein geparktes Auto gefahren. Kurz nach 22:30 Uhr hatte der 46-jährige beim Rückwärtseinparken zunächst den Baum, beim Korrigieren dann noch das dort stehende Auto touchiert. Während der Baum unbeschadet davongekommen sein dürfte, wurde am geparkten Auto ein Schaden von rund 1500 Euro verursacht. Bei der Unfallaufnahme wurde von der Polizei Alkoholeinfluss beim mutmaßlichen Unfallverursacher festgestellt. Ein Alcomatentest ergab rund 1,6 Promille. Blutentnahme und Beschlagnahme des Führerscheins folgten.

