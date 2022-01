Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220120.5 Heide: Farbschmierereien am Schulzentrum Heide-Ost

Heide (ots)

In der Zeit von Montag auf Dienstag beschmierten unbekannte Täter die Rückseite der neuen Turnhalle am Schulzentrum in der Friedrich-Elvers-Straße mit rotem Lackspray. Der Verkaufscontainer auf dem Schulgelände wurde ebenfalls beschmiert. Beim Versuch, diesen aufzubrechen, entstand zudem ein Schaden an dem geschlossenen Rolladen. Der Schaden wird derzeit auf 2.000 bis 3.000 EUR Schaden geschätzt.

