POL-MK: Wo ist dieses Fahrrad?

Altena (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am 29.6., gegen 15.50 Uhr, dieses Fahrrad (Foto). Der Inhaber hatte es mit einem Schloss an einer Laterne in der Lennestraße angekettet. Es handelt sich um ein Pedelec der Marke Stevens E-Sledge+ in den Farben schwarz-weiß. Wer kann Angaben zu den Dieben oder zum Verbleib des Rades machen? Hinweise nimmt die Wache Altena entgegen. (dill)

