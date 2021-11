Polizei Bochum

POL-BO: Schwerer Bandendiebstahl: Zivilbeamte nehmen drei Tatverdächtige fest

Bochum, Oberhausen, Köln (ots)

Schneller Fahndungserfolg: Zivilbeamte des Bochumer Einsatztrupps nahmen nach einem schweren Bandendiebstahl drei Tatverdächtige fest. Es wurden Haftbefehle erlassen.

Der Vorfall ereignete sich am 28. Oktober (Donnerstag) an der Hauptstraße. Ein Zeuge beobachtete dort gegen 21.30 Uhr drei Männer, die gerade ein Auto aufbrachen. Er rief den Polizeinotruf 110. Dank eines Hinweises, wonach das Trio in einem weißen Kleinwagen flüchtete, gelang es den Beamten, das Fahrzeug gezielt zu stoppen.

Bei den drei polizeibekannten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28-Jährigen aus Oberhausen, einen 29-Jährigen aus Köln sowie einen 34-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Während die Polizisten den Sachverhalt aufnahmen, meldete sich ein weiterer Geschädigter, dessen Transporter ebenfalls gewaltsam geöffnet worden war. Das aus dem Fahrzeug entwendete Werkzeug fanden die Polizisten - neben weiterem Diebesgut - in dem weißen Kleinwagen, mit dem das Trio sich vom Tatort entfernt hatte.

Die Zivilbeamten nahmen die drei Tatverdächtigen fest. Sie wurden richterlich vorgeführt. Gegen einen von ihnen wurde ein U-Haftbefehl erlassen, die anderen beiden wurden unter Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen dauern an.

