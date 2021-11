Polizei Bochum

POL-BO: Gestohlene In-Ear-Kopfhörer geortet

Bochum (ots)

Den Diebstahl ihrer Kopfhörer wollte eine 16-jährige Bochumerin nicht auf sich beruhen lassen. Am späten Abend des 31. Oktobers wurden ihr diese vor einer Diskothek in Bochum aus der Jackentasche gestohlen. Doch dank der neuen Technik war eine Lösung in Sicht!

Dank einer Ortungsfunktion konnte die Bochumerin am 2. November den Verbleib und aktuellen Standort ihrer Kopfhörer feststellen. Sie verständigte die Polizei und betrat gemeinsam mit den Beamten ein Fitnessstudio an der Wittener Straße in Bochum. Doch das Orten der Kopfhörer war nicht alles: Mit Hilfe ihres Handys konnte die 16-Jährige ein akustisches Signal auslösen und die kleinen Geräte schlugen Alarm. Erschrocken nahm ein 18-jähriger Essener die "In-Ears" aus den Ohren.

Alles Weitere wird das zuständige Kriminalkommissariat 31 jetzt klären.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell