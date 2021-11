Polizei Bochum

POL-BO: Über den Fuß gefahren: 75-Jährige wird bei Streit um Parkplatz verletzt

Bochum (ots)

Freie Parkplätze sind oft nicht nur Mangelware, sondern auch ein echtes Reizthema. In Bochum-Höntrop hat ein solcher Konflikt jetzt eine Verletzte gefordert und zu einem Polizeieinsatz geführt.

Bei dem Objekt der Begierde handelte es sich um den Parkplatz einer Arztpraxis In der Hönnebecke. Als der Stellplatz am Dienstagmorgen, 2. November, gegen 9.30 Uhr unverhofft frei wurde, reagierte eine 75-jährige Bochumerin, die als Beifahrerin im Auto ihres Mannes saß, prompt: Sie stieg aus und stellte sich einem anderen Autofahrer (75, aus Bochum) in den Weg, um den Platz für ihren Mann zu beanspruchen.

Doch der Plan schlug fehl: Der Autofahrer fuhr der 75-Jährigen über den Fuß, die Frau wurde leicht verletzt. Sie begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Beamten schrieben eine Anzeige. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei mahnt grundsätzlich zu rücksichtsvollem Verhalten im Straßenverkehr, um die Sicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell