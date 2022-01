Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220124.1 Glückstadt: Zeuge von Supermarktdiebstahl gesucht

Glückstadt (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich beim Supermarkt in der Nordmarkstraße ein Diebstahl durch eine Gruppe von Männern. Eine Angestellte bemerkte, wie vier Personen mit vollen Einkaufstaschen den Markt verließen, ohne zu bezahlen. Der 47jährige Marktleiter und zwei Angestellte folgten der Gruppe in den Außenbereich. Hier ließen drei Täter ihre vollen Einkaufstaschen zurück, alle vier entkamen unerkannt. Das sichergestellte Diebesgut hat einen Marktwert von 280 EUR. Alle vier Täter sind 1,80-1,90 m groß, circa 30-35 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. Ein Täter soll einen Gehfehler gehabt haben. Bei der Verfolgung half ein weiterer Kunde, welcher nun als Zeuge hilfreich sein könnte. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei in Glückstadt unter 04124-30110 zu melden.

