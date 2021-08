Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschädigter eines Verkehrsunfalls gesucht

Idar-Oberstein OT Weierbach (ots)

Am 15.08.2021 gegen Nachmittag touchierte eine Verkehrsteilnehmerin beim Ausparken an einem Wanderweg auf dem Knappen Berg in 55743 Idar-Oberstein OT Weierbach einen braunen Opel Corsa mit hellem Dach. Da keine Personen in der näheren Umgebung waren und die Verkehrsteilnehmerin kein Mobiltelefon oder sonstiges mit sich führte, fuhr sie zunächst nach Hause und begab sich anschließend wieder an die Unfallstelle. Dort angekommen befand sich der braune Opel jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizei Idar-Oberstein bittet daher darum, dass sich der betroffene Opelfahrer oder Zeugen, die Angaben zu diesem machen können, mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/5610 in Verbindung setzen.

