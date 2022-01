Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Motorradfahrer stürzt auf nasser Fahrbahn

Speyer (ots)

Ein 17-jähriger Motorradfahrer war am Sonntag um 15:30 Uhr mit seiner 16-jährigen Sozia in der Schifferstadter Straße unterwegs, als er im Kreisverkehr aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kamen sie zu Fall und rutschten über die Fahrbahn. Bei dem Sturz zogen sich die beiden Jugendlichen leichte Verletzungen zu. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 500 Euro.

