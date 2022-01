Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstahl 15.01.2022

13:30 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagmittag wurde eine 29-jährige Frau aus Speyer bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Iggelheimer Straße ertappt. Die Frau hatte Spirituosen eingesteckt. Gegenüber der hinzugezogenen Polizei wies sich die Diebin mit einem fremden Personalausweis aus. Dies reichte nicht um die Beamten zu täuschen, welche die Frau eindeutig identifizieren konnten. Die 29-Jährige war mittels Haftbefehl gesucht, weshalb sie festgenommen und der nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

