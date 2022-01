Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden 15.01.2022

15:30 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Landauer Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Ein 69-jähriger Fahrradfahrer aus Speyer wurde von einem PKW der Marke Honda erfasst, der aus der Karolingerstraße in zu weitem Bogen in die Landauer Straße einbog. Der PKW-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, obwohl der Radfahrer verletzt zu Boden gestürzt war.

Durch Zeugenaussagen konnte der verantwortliche Fahrer, ein 41-jähriger Mann aus Speyer, ermittelt werden. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und bei der anschließenden Kontrolle seiner Person deutlich alkoholisiert: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Der Fahrradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Gegen den PKW-Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet, außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Weitere Zeugen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell