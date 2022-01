Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizisten aus heiterem Himmel beleidigt

Frankenthal (ots)

Am 15.01.2022 gegen 15:30 Uhr wurde eine Streife der Streifenfahrt im Stadtgebiet Frankenthal auf einen Mann aufmerksam. Dieser lief neben dem langsamfahrenden Streifenwagen her und winkte den Polizeibeamten zunächst zu. Danach zeigte er mehrfach den Mittelfinger und winkte wieder. In der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 66-Jährige Frankenthaler uneinsichtig. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde gegen den Mann eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell