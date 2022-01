Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall 14.01.2022, 21:17

Speyer (ots)

Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam ein 22-jähriger Mann am Freitagabend in der Paul-Egell-Straße in Speyer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Der junge Mann aus Speyer prallte im dortigen Kreisverkehr mit seinem VW Golf gegen eine Straßenlaterne und beschädigte diese. Das Fahrzeug war aufgrund des starken Aufpralls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld.

