Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstahl 14.01.2022, 18:00 Uhr

Speyer (ots)

Am Freitagabend wurden zwei Personen in einem Geschäft in der Fußgängerzone Speyer durch Zeugen beim Diebstahl beobachtet. Hier wurde Ware in einem niederen vierstelligen Wert entwendet. Eine weibliche Täterin konnte erfolgreich flüchten. Der männliche Täter, ein 24-jähriger Mann aus Mannheim, wurde durch Zeugen und Passanten zunächst verfolgt, später gestellt. Hier schlug der Täter einem Passanten ins Gesicht, woraufhin er seine Flucht fortsetzen konnte. Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen wurde der männliche Täter schließlich erneut festgestellt und einer Identitätsfeststellung unterzogen.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise liefern? Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell