Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen 14.01.2022

Speyer (ots)

Mit dem Schwerpunkt der Radverkehrsanlagen wurden am 14.01.2022, zwischen 10:20 und 14:40 Uhr, in Speyer Verkehrskontrollen durchgeführt.

Ziel der Kontrollen, welche in der Bahnhofstraße, der Waldseer Straße und der Theodor-Heuss-Straße stattfanden, war die Überwachung der ordnungsgemäßen Nutzung der Radverkehrsanlagen. In der Bilanz wurden insgesamt 99 Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei der überwiegenden Mehrzahl der kontrollierten Personen wurden keinerlei Beanstandungen festgestellt. In 13 Fällen musste eine Verwarnung ausgesprochen werden.

