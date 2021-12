Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Hildesheim (ots)

(jul) Am 17.12.2021 kam es gegen 15:59 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 243 mit drei beteiligten Pkw. Dabei verstarb eine 57-jährige Fahrzeugführerin aus Diekholzen / Egenstedt. Insgesamt sechs weitere Insassen wurden zum Teil schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befährt die 57-jährige die B 243 in Richtung Groß Düngen und beabsichtigt offenbar in Höhe Egenstedt nach links in die dortige Ortschaft einzubiegen. In ihrem Fahrzeug befinden sich zwei weitere Insassen. Aus Richtung Groß Düngen kommend befährt eine 38-jährige Hildesheimerin mit ihrem Audi die B 243. Mit in diesem Fahrzeug befindet sich ihre 2-jährige Tochter und ein weiterer 51-jähriger Mitfahrer. Aus bislang unbekannten Gründen kommt es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Dacia der 57-jährigen wird als Folge auf den Geradeausfahrstreifen in Richtung Groß Düngen geschleudert. Dort wiederum kommt es zur Kollision mit einem nachfolgenden Opel, welcher mit einem 60-jährigen aus Bad Salzdetfurth besetzt ist.

Nach Eingang des Notrufs werden ein Großaufgebot an Polizei und Rettungsmittel zum Einsatzort entsandt. Alle beteiligten Personen werden in die Krankenhäuser des Landkreises Hildesheim, Braunschweig und Laatzen eingeliefert. Die 57-jährige Fahrzeugführerin wird ebenfalls in ein hiesiges Krankenhaus eingeliefert und verstirbt dort an ihren schweren Verletzungen.

Auf Grund von Unklarheiten über die Unfallverursachung wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim ein Unfallsachverständiger zur Einsatzstelle hinzugerufen. Zudem werden durch die Polizei über ein spezielles Verfahren Bildaufnahmen gefertigt, um bei den späteren Ermittlungen eine detaillierte und maßstabsgerechte Rekonstruktion der Unfallörtlichkeit erstellen zu können. Die Bundesstraße ist für die Dauer der Unfallaufnahme bis 20:40 Uhr voll gesperrt.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121-939115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell