POL-FR: Lörrach: Fußgänger angefahren - leicht verletzt

Ein Fußgänger ist am Mittwochmorgen, 20.10.2021, auf dem Gelände eines Autohauses in Lörrach angefahren worden. Der 79-jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt leichte Verletzungen. Gegen 08:45 Uhr hatte ein 30 Jahre alte Mitarbeiter des Autohauses einen Vorführwagen aus dem Schauraum gefahren. Er rangierte rückwärts neben der Verkaufshalle entlang. Dabei touchierte er den dort stehenden Kunden. Dieser wurde umgestoßen und stürzte auf den Boden. Das Auto blieb unbeschädigt.

