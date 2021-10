Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wäschetrockner aus Keller gestohlen

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 20.10.2021, ist bemerkt worden, dass ein Wäschetrockner aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Blauenstraße in Weil am Rhein-Friedlingen gestohlen worden war. Der oder die Unbekannten dürften den Schließmechanismus der Kellertüre überwunden haben und nahmen den Wäschetrockner des Herstellers Siemens mit. Die Tatzeit lag zwischen Dienstag, 19.10.2021, 07:00 Uhr und Mittwochabend. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) ermittelt.

