Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vier Personen mit gefälschten Impfausweisen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.10.2021, sind Strafverfahren gegen vier Personen eingeleitet worden, die mutmaßlich mit gefälschten Impfausweisen in Weil am Rhein ertappt wurden. In allen Fällen versuchten die Personen, in einer Apotheke digitale Impfzertifikate zu erhalten. Den Mitarbeitern fielen die mutmaßlichen Fälschungen auf und sie verständigten die Polizei. Diese leitete gegen eine Frau und drei Männer im Alter zwischen 22 und 37 Jahren Ermittlungen ein. Die Impfausweise wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell