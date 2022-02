Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Unbekannter beschädigt Bankette

Löhne (ots)

(jd) Am Dienstag (22.2.) bemerkte ein Anwohner des Bükswegs gegen 8.00 Uhr, dass die Bankette der schmalen Straßen beschädigt war und informierte die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge ist ein LKW mit Auflieger von der Koblenzer Straße in Richtung Häger Straße in den Büksweg eingefahren. Die Durchfahrt ist für den Lkw-Verkehr in dieser Straße untersagt. Insgesamt wurden mehrere Leitpfosten aus der Verankerung gerissen oder abgeknickt. Der städtische Bauhof konnte die Leitpfosten zeitnah wieder aufstellen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem bisher unbekannten Fahrzeugführer machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell