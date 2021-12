Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Gevelsberger beim Geldabheben bestohlen

Gevelsberg (ots)

Ein 70-jähriger Gevelsberger erschien am Mittwochvormittag auf der Polizeiwache in Gevelsberg und gab an, bestohlen worden zu sein. Gegen 07:30 Uhr holte er an einem Geldautomaten an der Deutschen Bank in der Mittelstraße Bargeld. Als der Automat den Geldschacht zur Ausgabe öffnete, rempelte ihn eine unbekannte männliche Person von hinten an, riss das Geld an sich und flüchtete anschließend in Richtung Nirgena Platz. Bei der Summe handelte es sich um einen geringen dreistelligen Betrag. Der Täter kann so beschrieben werden: ca 180cm groß, dunkle Bekleidung, Kapuze der Jacke tief ins Gesicht gezogen. Der 70-jährige ging nach der Tat zunächst nach Hause und suchte dann die Polizeiwache auf.

