Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in Firma

Ennepetal (ots)

In der Nacht zu Dienstag machten sich Metalldiebe an der Schranke einer Firma an der Königsfelder Straße zu schaffen und gelangten so auf das Firmengelände. Die Täter beschädigten die Schranke derart, dass sie mit einem Fahrzeug das Gelände befahren konnten. Auf dem Gelände verluden sie mehrere Brennerrohre mit einem Metallwert eines fünf-stelligen Geldbetrages. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Fiat Ducato.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell