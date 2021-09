Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg - Polizei warnt weiterhin vor sogenannten Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte, Seniorin übergibt gesamte Ersparnisse an Betrüger

Kreis Nordfriesland (ots)

Obwohl schon unzählige Male vor sogenannten Schockanrufen, bzw. Anrufen von falschen Polizeibeamtinnen und Beamten gewarnt wurde, hatte eine Betrügerbande nun wieder Erfolg mit ihrer hinterhältigen Betrugsmasche. Eine 70-jährige Frau aus Nordfriesland wurde Dienstagmittag (21.09.21) von einer Frau angerufen, die sich mit weinerlicher Stimme als ihre Tochter ausgab und erklärte, dass sie soeben einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei der eine andere Frau ums Leben kam. Die Stimme der fremden Frau klang tatsächlich wie die Stimme der eigenen Tochter, weshalb die Angerufene die mitgeteilten Informationen für wahr befunden habe. Im weiteren Verlauf des Telefonats wurde der Hörer an eine andere Frau weitergegeben, die sich als Polizistin ausgab und erklärte, dass sofort eine Kaution gezahlt werden müssen, um eine Freiheitsstrafe der Tochter zu vermeiden. Zunächst wurde eine Summe von 40000 Euro gefordert, die die Angerufene nicht aufbringen konnte. Schließlich einigte man sich auf eine Summe von knapp 15000 Euro. Die Rentnerin hob ihre gesamten Ersparnisse von ihrem Geldinstitut in Bredstedt ab, fuhr mit ihrem PKW nach Schleswig und übergab das Geld gegen 16 Uhr an einen angeblichen Justizbeamten auf dem REWE-Parkplatz im Stadtweg, der ihr auf dem Parkplatz zu Fuß entgegenkam.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

-etwa 20-30 Jahre alt, -165 bis 170 cm groß

Die Kriminalpolizei in Niebüll hat die Ermittlungen dieses niederträchtigen Betrugs aufgenommen und rät: "Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, bei denen es um Leben und Tod oder bedeutende Sachwerte und damit verbundener Geldforderungen am Telefon geht. Beenden Sie umgehend das Gespräch und informieren Sie Ihre Angehörigen und die Polizei. Bitte informieren Sie Ihre Familie, Nachbarn und Freunde über diese perfide Betrugsmasche!"

Zeugen und Hinweisgeber, die möglicherweise die Geldübergabe auf dem Parkplatz des REWE-Marktes gegen 16 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04661-40110 an die Ermittler zu wenden.

