POL-HF: Widerrechtliches "Hundetraining" auf Spielplatz - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Das Kriminalkommissariat der Polizei Herford bittet in einem besonderen Fall von Sachbeschädigung um Mithilfe der Bevölkerung: Städtischen Mitarbeitern fiel Ende Januar zum wiederholten Male auf, dass ein Seilbahnsitz auf dem Spiel- und Bolzplatz Teschweg massive Beschädigungen aufwies. Diese stammen offenbar von Hundebissen. Die Sachbeschädigung fand mutmaßlich am Wochenende 29./30. Januar statt. Der Seilbahnsitz war erst zwei Wochen zuvor ersetzt worden, nachdem das Spielgerät schon dann grobe Bissspuren aufwies. Diese Form von Sachbeschädigung ist in der Vergangenheit mehrfach vorgekommen: Mutmaßlich wird ein Hund von seinem Halter auf das Spielgerät angesetzt, um es zu jagen und sich dann darin zu verbeißen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im Bereich des Spielplatzes Teschweg Hundehalter bemerkt haben, die sich mit ihren Vierbeinern an den Spielgeräten aufgehalten haben, sich unter 05221/8880 zu melden. Auch am Spielplatz Westring haben städtische Mitarbeiter ähnliche Vorfälle bemerkt. Hier werden ebenfalls Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, mit der Polizei Herford in Kontakt zu treten.

