Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bürocontainer- Geldkassette mitgenommen

Herford (ots)

(sls) Eine böse Überraschung erlebte ein Mitarbeiter der Herforder Tafel am Donnerstagmorgen (24.2.) am Benter Weg in Herford. Als er gegen 06.25 Uhr die Arbeit aufnehmen wollte, bemerkte er, dass in den Bürocontainer direkt neben dem Hauptgebäude der Herforder Tafel eingebrochen wurde. Nach bisherigen Ermittlungen schoben unbekannte Täter die Rollladen einer anliegenden Tür hoch und schlugen die dahinter liegende Scheibe ein. Im Inneren wurden durch die Unbekannten diverse Schränke und Schubladen durchsucht. Daraus entwendeten sie eine schwarze Geldkassette mit einem noch unbekannten Geldbetrag. Anschließend flüchteten die Täter durch eine seitliche Terrassentür in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Spurensicherung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

