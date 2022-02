Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter dringen in Rohbau ein- Treppenelemente mitgenommen

Vlotho (ots)

(sls) Der Eigentümer eines leerstehenden Gebäudekomplexes an der Bretthorststraße in Vlotho bemerkte am Donnerstagmorgen (24.2.) gegen 11.00 Uhr, das bislang unbekannte Täter die Scheibe einer Zugangstür einschlugen und in das Innere des gelangten. Bei dem Gebäude handelt es sich derrzeit um ein Objekt das sich überwiegend im Rohbau befindet und aufwendig restauriert wird. Letztmalig hatte sich der Geschädigte am 10.2. im Gebäude aufgehalten. Die Täter durchsuchten in dem Tatzeitraum augenscheinlich die gesamten Räumlichkeiten und beschädigten dabei einen Briefkasten und auch die Türklingel. Von einer Außentreppe wurden Treppenelemente aus Stahl entwendet. Nach dem Einbruch entfernten sich die Täter bislang unerkannt vom Tatort. Wir sind auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben oder auch Angaben zum Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

