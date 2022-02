Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Glätteunfall - Hyundai prallt gegen Baum

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(jd) Eine 18-jährige Frau aus Kirchlengern fuhr am Samstag (26.2.) mit ihrem Hyundai auf der Bäderstraße in Richtung Stiftstraße. Kurz hinter einer Kurve verlor sie mutmaßlich aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Hyundai kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Leitpfosten und einen Zaun und prallte schlussendlich gegen einen Baum. Die 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mittels eines herbeigerufenen Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell