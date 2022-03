Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden hochpreisige Werkzeuge - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Der 62-jährige Mitarbeiter einer Firma an der Glimkestraße stellte gestern (28.2.) gegen 6.30 Uhr einen Einbruch an seinem Arbeitsort fest: Der oder die bisher unbekannten Täter gingen ein Fenster an und gelangten so in das Gebäude. Nachdem sie zunächst augenscheinlich das Gebäude durchsucht hatten, entwendeten sie einen Akkuschrauber und einen Akkuschlagbohrer. Der Schaden beträgt insgesamt rund 750 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Glimkestraße zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Montag Morgen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

