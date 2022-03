Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte gehen zwei Fahrzeuge an

Bünde (ots)

(jd) In der Nacht zu Montag (28.2.) haben bisher unbekannte Täter gleich zwei Fahrzeuge in der Menzelstraße angegangen. Der 56-jährige Inhaber einer Firma bemerkte gegen 7.00 Uhr, dass die Heckscheibe eines auf seinem Firmenparkplatz abgestellten Fiats massive Beschädigungen aufwies. Im dem Inneren des Pkw fehlten diverse Elektrogeräte, unter anderem ein Schweißgerät. An einem danebenstehenden Mercedes Sprinter konnten ähnliche Beschädigungen festgestellt werden, jedoch wurde aus dem Fahrzeuginneren augenscheinlich nichts entwendet. Die Schadenshöhe liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, sich unter 05221/8880 zu melden.

