POL-CE: Celle - Radfahrer stürzt mit Einkaufstasche am Lenker

Celle (ots)

Mit einer vollgepackten Einkaufstasche am Lenker befuhr ein 49-jähriger Fahrradfahrer heute Vormittag die Lauensteinstraße in Richtung Welfenallee. In Höhe des Edeka-Marktes verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dabei zog er sich eine Beinverletzung zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht involviert.

