Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Mit über zwei Promille auf die Gegenfahrbahn

Celle (ots)

Streifenbeamte der Polizei Wietze registrierten am Mittwochabend staunend einen vorausfahrenden PKW auf der Strecke zwischen Winsen/A. und Oldau, der immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet. Zum Glück war dort wenig Verkehr unterwegs. Dem Haltesignal kam die Fahrzeugführerin nicht nach und befuhr die Landesstraße 298 weiter in Richtung Süden. Erst nachdem die Beamten Blaulicht und Martinshorn aktivierten, kam der PKW letztendlich in Hambühren zum Stehen. Erst nach längerer Suche fand die 59 Jahre alte Fahrerin ihren Führerschein. Sie führte einen Atemalkotest durch. Das Ergebnis von über zwei Promille führte zur Beschlagnahme des Führerscheins.

