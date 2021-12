Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Verkehrsunfälle; Eierdiebin ermittelt

Delmenhorst (ots)

Hude: Verkehrsunfall unter Einfluss alkoholischer Getränke

Am Sonntag, den 05.12.2021, um 02:00 Uhr, ist es in Hude-Wüsting auf der Straße Am Klosterwinkel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 34-jähriger Fahrer eines Mercedes aus der Gemeinde Hatten war auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit zwei Bäumen kollidiert. Der Fahrzeugführer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte aber im Nahbereich angetroffen werden. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,2 Promille festgestellt. Es folgt eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins. Am Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden Der Gesamtschaden wird auf 6.000,- EUR geschätzt.

Dötlingen: Glättebedingter Verkehrsunfall

Am Sonntag, den 05.12.2021, um 02:00 Uhr, ist es Dötlingen auf der Kirchhatter Straße auf schneeglatter Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 24-jähriger Fahrer eines Mercedes aus der Stadt Oldenburg befuhr die schneeglatte Kirchhatter Straße von Hatten in Richtung Neerstedt, als er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich drehte und entgegen seiner Fahrtrichtung im Graben zum Stehen kam. Eine 16-jährige Mitfahrerin aus Delmenhorst verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Krankenwagen in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 1000,- EUR geschätzt.

Harpstedt: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 05.12.2021, um 06:00 Uhr, ist es in Harpstedt zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Ein 17-jähriger Fahrer eines VW aus der Gemeinde Harpstedt befuhr bei schneeglatter Fahrbahn die Schulstraße in Richtung Ortsmitte, als er auf Höhe der Kastanienallee nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Dabei wurde zudem ein hinter dem Baum geparkter Audi beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,27 Promille festgestellt. Zudem ist der 17-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Gesamtschaden wird auf 4.000,- EUR geschätzt.

Großenkneten: Eierdiebstahl

Am Samstag, den 04.12.2021, gegen 13:00 Uhr, wurden in Großenkneten-Sage aus einem Selbstbedienungsladen für landwirtschaftliche Erzeugnisse mehrere Paletten Eier entnommen, ohne diese zu bezahlen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte mit Hilfe von Videoaufzeichnungen eine 62-jährige Beschuldigte aus der Gemeinde Großenkneten ermittelt werden. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell