Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Versuchter Einbruch in Werkstatt; Sachbeschädigung an Anhänger - Zeugenaufrufe -

Delmenhorst (ots)

Versuchter Einbruch in Werkstatt / Zeugenaufruf:

Zwischen Freitag, den 03.12.2021, gegen 19.00 Uhr und Samstag, den 04.12.2021,gegen 23.30 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Atenser Allee; Nordenham, einzubrechen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro beziffert. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung / Zeugenaufruf :

In dem Zeitraum zwischen dem 29.11.2021 und Samstag, den 04.12.2021, gegen 15.00 Uhr, wurde an einem geparkten Anhänger in der Neptunstraße, Nordenham, zwei Reifen offensichtlich zerstochen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell