Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer übersehen

Ludwigshafen (ots)

Ein 35-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntag (24.10.2021) in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er zuvor mit einem 25-jährigen PKW-Fahrer kollidierte. Der 25-Jährige wollte gegen 15.45 Uhr von der Welserstraße in die Schanzstraße abbiegen und übersah hierbei den von rechts kommenden Fahrradfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten. Hierbei zog sich der 35-Jährige Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

