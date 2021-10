Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 70-Jähriger in Wohnung bestohlen

Ludwigshafen (ots)

Ein Diebespärchen klingelte am Samstag (23.10.2021) bei einem 70-Jährigen in der Wredestraße und forderten Einlass, da man sich kennen würde. Der 70-Jährige bat den Mann und die Frau in seine Wohnung. Anschließend verließ das Pärchen die Wohnung wieder. Im Anschluss bemerkte der Senior das Fehlen seiner Bankkarte. Die unbekannte Frau war zwischen 1,70 und 1,75m groß und circa 35 Jahre alt. Der unbekannte Mann war circa 1,80m groß, zwischen 28 und 32 Jahre alt und trug einen schwarzen Schnauzbart. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden sie unter www.polizei-beratung.de

