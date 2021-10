Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Autotüröffnen übersehen

Ludwigshafen (ots)

Ein 44-jähriger Fahrradfahrer zog sich am Sonntag (24.10.2021) Schürfwunden zu, nachdem er von einem 19-Jährigen beim Türöffnen seines PKW übersehen wurde. Der 44-Jährige war gegen 12.30 Uhr in der Mundenheimer Straße in Richtung Adlerdamm unterwegs, als der 19-Jährige die Fahrertür seines PKW öffnete um auszusteigen. Hierbei touchierte er den vorbeifahrenden Fahrradfahrer, der dadurch stürzte und sich leicht verletzte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

